Roma, devastante incendio in un appartamento: ferita gravemente una 40enne, intossicata una donna incinta (VIDEO)

Un terribile incendio è scoppiato nel pomeriggio di oggi, 17 settembre, a Roma in Piazza dei Vocazionisti, in zona Fidene. A causa del rogo una donna è rimasta ferita in modo grave e due persone, tra cui una donna incinta, sono rimaste intossicate.

I fatti

L’incendio è divampato intorno alle ore 16:20, probabilmente a seguito di un corto circuito, in un appartamento posto al secondo piano di una palazzina di tre piani. In pochi minuti le fiamme hanno devastato l’intera abitazione, intrappolando la donna che vi era in quel momento all’interno, una quarantenne.

I vicini, vedendo le fiamme e il fumo, hanno chiamato immediatamente sia i vigili del fuoco che il NUE 112, ma anche direttamente i carabinieri della vicina stazione. Sul posto sono così rapidamente intervenuti sia i carabinieri che, poco dopo anche la polizia, oltre ai vigili del fuoco con due squadre VVF (9/A e 10/A) più l’autoscala, l’autobotte, il carro autoprotettori.

L’intervento di due “angeli”

Ma, oltre alle forze dell’ordine, fortunatamente prima ancora si trovavano a passare due volontari della Protezione Civile, in quel momento fuori servizio. Sono stati loro che, grazie alla rapidità di intervento, hanno soccorso e salvato la donna, entrando nella palazzina e portandola fuori.

“Era un inferno di fuoco – racconta Lucio Parlavecchio, uno dei due volontari – Appena entrati la signora ci è venuta incontro, con gli arti completamente ustionati e la pelle che le cadeva. L’abbiamo portata in salvo, per poi consegnarla ai sanitari del 118, nel frattempo arrivati”.

La donna è poi stata portata al pronto soccorso all’ospedale S. Eugenio, in codice rosso, in gravi condizioni, ma non in pericolo di vita.

Gli altri feriti

Anche altre persone risultano ferite. Tra loro una donna in stato di gravidanza, che ha inalato del fumo. La donna è stata portata in ospedale. L’appartamento è completamente distrutto, mentre per quanto riguarda la palazzina al momento i vigili del fuoco stanno valutando l’agibilità.

Tutti i residenti sono stati fatti evacuare per precauzione. L’intervento è tutt’ora in corso.