Metro B, il fumo invade binari e passeggeri: chiusa fermata Termini

Roma. Meno male che oggi, sabato 17 settembre, i mezzi di trasporto in città erano gratis! Certo, l’iniziativa, accolta con un certo entusiasmo, non ha mancato di suscitare qualche polemica sui social da parte dei cittadini.

Oggi si viaggia gratis con Atac

L’accusa fondamentale, come si legge in svariati post, è che i controlli languono e di conseguenza, come afferma qualcuno, ”i mezzi sono gratis tutti i giorni!”. Ma, ironia a parte, c’è chi si è preso un bello spavento durante la sua traversata gratuita sulle metro di Roma.

Gratis anche i problemi sui trasporti

Infatti, i problemi ai trasporti, quelli, non mancano mai, nonostante tutte le iniziative marketing e la buona volontà di chi cerca di fidelizzare i passeggeri, cercando di spingerli sempre di più all’impiego del trasporto pubblico urbano. Tutte le buone intenzioni, di fatto, sono state vanificata in un sol colpo.

Fumo sospetto dai binari della metro B

Infatti, nel pomeriggio di oggi, qualche minuto fa, intorno alle 16.15, a Roma, un fumo sospetto ha iniziato a fuoriuscire dai binari della stazione Termini, proprio sotto la metro B. Nelle immagini del video pubblicato da WelcomeToFavelas sulla propria pagina Instagram, si vedono chiaramente i passeggeri travolti dal fumo durante la loro attesa sulla banchina.

Non si conoscono le cause: fermata Termini chiusa

Un fumo ”sospetto” come hanno confermato anche le autorità intervenute, perché non se ne conoscono le cause. Inoltre, cosa ancora più strana, un fumo senza fiamme. Dunque, l’incendio non sussiste. Per fortuna tutti i passeggeri sono illesi, ma la fermata Termini della linea B è al momento ancora chiusa per gli accertamenti.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e i Carabinieri della Stazione Macao e Nucleo Scalo Termini per dare sostegno alle operazioni e all’evacuazione dei passeggeri. Ecco il link al video di WelcomoToFavelas.