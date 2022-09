Roma, autista Atac si addormenta alla guida e va a sbattere: paura per i passeggeri

Roma. Se la sono vista brutta i passeggeri a bordo di un autobus Atac. L’autista si è addormentato mentre era alla guida andando poi a sbattere ed abbattendo una palina dell’Atac. Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita.

Autista Atac si addormenta con tanto di passeggeri a bordo

I fatti sono avvenuti lo scorso 13 settembre lungo una linea notturna. Siamo nel quadrante Est della città, in zona Togliatti quando — come anticipato — l’autista alla guida del mezzo si è addormentato al volante con tanto di passeggeri a bordo. Molta la paura da parte di quest’ultimi ma fortunatamente nessuno di loro è rimasto ferito nell’incidente. Il tutto è avvenuto molto velocemente, il sinistro è poi stato rilevato dagli agenti della Polizia Locale del IV Gruppo Casilino.

Tensione nell’autobus

A seguito dell’accaduto, la tensione all’interno del mezzo ha iniziato decisamente a scaldarsi. Sono volate parole grosse da parte degli utenti, rivolte tutte all’autista, responsabile di aver messo a repentaglio la loro incolumità. ‘L’importante è che non s’è fatto male nessuno, po’ succede’ esclama il conducente. ‘Io ho lavorato 14 ore e poi andare a finire al Pertini’ tuona di tutta risposta una dei passeggeri. Il video dell’accaduto è poi finito sull’iconica pagina Welcome to Favelas diventando subito virale.

La dichiarazione di Atac

In merito alla vicenda l’Atac ha reso noto che: ‘L’azienda ha ben presente l’accaduto e ha sotto esame la dinamica e procederà nei confronti dei responsabili del fatto con il massimo rigore’. In attesa che si concludano gli accertamenti, l’autista è stato fermato e non tornerà al volante del mezzo finché l’indagine non sarà conclusa.