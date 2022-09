Roma: tram, bus e metro gratis sabato 17 settembre 2022

Roma. Una giornata intera senza doversi curare di pagare il biglietto: mezzi Atac completamente gratis e a disposizione completa dei cittadini. Nella giornata di sabato 17 settembre, subito dopo l’apertura della Settimana europea della Mobilità, ecco che su bus, tram e metro della città si potrà salire senza dover pagare il biglietto.

Una giornata gratis sui mezzi Atac

La giornata, che avrà per tema la mobilità ed il trasporto pubblico, sarà anche occasione di comunicazioni informative sull’argomento, con tanto di gadget a tema distribuiti da parte del personale di Atac nelle principali stazioni, a partire da Termini, e presso i capolinea.

Il commento di Gualtieri

Il commento del Primo Cittadino, Roberto Gualtieri, entusiasta è stato: “Per la prima volta dopo diversi anni, avremo un grande Open Day del trasporto pubblico” – queste le sue parole a seguito dell’approvazione in giunta della delibera che istituisce la giornata gratuita.

”Per una città più sostenibile”

Poi, sempre in sede, ha voluto aggiungere in chiusura: ”Continuiamo a lavorare senza sosta per realizzare una vera e propria rivoluzione della mobilità, riconnettendo i nostri quartieri e rendendo Roma una città più sostenibile e più vivibile, per contrastare l’inquinamento e migliorare la qualità della vita di tutte e di tutti”.

Settimana europea della Mobilità: una nuova consapevolezza

Dunque, dal 16 al 22 settembre mobilità e trasporto saranno i topic trends a Roma e in Europa, grazie alla Settimana europea della Mobilità e alla campagna di sensibilizzazione sul tema che l’accompagnerà, intitolata quest’anno ”Migliori Connessioni”.

L’obiettivo è al contempo ambizioso e urgente per i tempi che corrono: accrescere la consapevolezza sulla mobilità sostenibile e incentivare il cambiamento dei comportamenti a favore della mobilità attiva.

”Incentivare il trasporto pubblico locale”

“Un’importante occasione per comunicare l’impegno al cambiamento della città di Roma, al pari delle grandi capitali europee -ha aggiunto l’assessore alla Mobilità Eugenio Patanè sull’argomento. ”L’Open Day del trasporto pubblico nasce con l’obiettivo primario di portare chi di solito non usa i mezzi pubblici a bordo di bus, tram e metro. Sarà una tappa rilevante delle molte iniziative che realizzeremo per incentivare l’uso del trasporto pubblico locale, nell’ottica di una mobilità sempre più moderna, efficiente, e sostenibile”.