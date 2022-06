Tragedia in strada: scontro auto scooter, giovani in codice rosso

Un terribile incidente è avvenuto questa mattina, intorno alle 9, ad Aprilia. Il sinistro ha viso coinvolti uno scooter e un’auto. Ad avere la peggio i ragazzi che viaggiavano a bordo dello scooter che seguito del violento impatto sono finiti contro una terza auto.

Sul posto è poi intervenuta un’ambulanza del 118 che li ha condotti in ospedale in codice rosso.

Incidente auto scooter: la dinamica

Il sinistro è avvenuto intorno alle 9 all’incrocio tra via Giacomo Matteotti, via Aldo Moro e via dei Mille. Nello scontro sono state coinvolte uno scooter Sh Honda con a bordo due ragazzi e un’auto, una Opel Corsa alla guida della quale c’era una donna.

Ragazzi finiti contro una terza auto ferma allo stop

I ragazzi stavano percorrendo via Matteotti mentre la donna arrivava da via dei Mille. Come anticipato, avere la peggio i ragazzi che a seguito del violento impatto sono finiti contro una terza auto: una Toyota Jaris ferma allo stop di via Aldo Moro.

Sul posto per i soccorsi un‘ambulanza che ha condotto i ragazzi all’ospedale di Aprilia in codice rosso. Presente anche la Polizia Locale per chiarire la dinamica dell’accaduto.