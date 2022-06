Pontina, incidente tra due auto all’altezza di Pomezia: riaperta la corsia di sorpasso

Ennesimo incidente sulla Pontina, accaduto circa due ore fa, che ha bloccato il traffico causando lunghissime code. Due auto, direzione Latina, all’altezza di Pomezia, si sono tamponate. Uno dei conducenti è rimasto lievemente ferito.

Incidente sulla Pontina

Al km 30,500, due auto hanno interrotto il traffico a causa di un tamponamento. Fortunatamente non ci sono stati feriti gravi se non, lievemente, un conducente. Code in tilt per diverso tempo che hanno causato non pochi disagi. Purtroppo, per alcuni questa è un’abitudine. Infatti, quasi ogni giorno, arrivano segnalazioni di incidenti che avvengono sulle strade della Pontina. In questo caso, sembra che la vicenda si sia già conclusa e che la coda di sorpasso sia stata aperta circa mezz’ora fa.