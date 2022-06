Pontina, incidente tra 5 auto in direzione Pomezia: lunghe code e traffico in tilt

Non c’è pace sulle strade della Pontina. L’ennesimo incidente è avvenuto poco fa in direzione Pomezia. Ad essere coinvolte nel sinistro ben 5 auto, due persone sono rimaste lievemente ferite.

Leggi anche: Tragico incidente sull’A1: morte due pallavoliste romane

Maxi tamponamento sulla Pontina: i fatti

L’incidente è avvenuto al chilometro 17+000 intorno alle 12, in direzione Pomezia. Si tratta su un tamponamento che ha coinvolto 5 auto e due persone sono rimaste ferite lievemente. Le cause del sinistro sono attualmente in via di definizione da parte delle Forze dell’Ordine. Presente inoltre un’ ambulanza per i soccorsi.

Viabilità

Sul posto per la gestione della viabilità l’Anas che ha chiuso la corsia di sorpasso. Come prevedibile, non sono mancati i disagi alla viabilità: si segnala infatti la presenza di lunghe code tra Spinaceto e Castel di Decima.

Attualmente, invece, le auto incidentate sono state spostate nella corsia di emergenza e la circolazione è in via di normalizzazione.