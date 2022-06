Tragico incidente sull’A1: morte due pallavoliste romane

Erano originarie del Lazio le due donne morte ieri pomeriggio, poco prima delle 14, sull’autostrada A1. Si trovavano a bordo della loro auto, una Fiat Panda, quando all’altezza del chilometro 414, in direzione Nord, tra Fabro e Chiusi, hanno impattato violentemente con un tir. Un impatto che, purtroppo, per loro è stato fatale perché le due ragazze, amiche e pallavoliste, sono state estratte senza vita dalle lamiere.

Chi sono le vittime dell’incidente di ieri a Fabro sull’A1

Un maxi incidente quello di ieri, che ha provocato purtroppo due morti e almeno 8 feriti. A perdere la vita due ragazze di 35 anni, due pallavoliste romane, Enrica M. e Serena U.: una originaria di Tivoli, l’altra di Sant’Angelo Romano. Le due, a quanto pare, erano in auto e si trovavano sull’autostrada perché stavano andando insieme a una partita. Ma insieme, purtroppo, in quell’auto sono morte, schiacciate dal tir, e al match non sono mai arrivate.

I messaggi di vicinanza

Tantissimi i messaggi di vicinanza e cordoglio sui social. La società di pallavolo ADGS di Castel Madama ha ricordato Enrica, che aveva collaborato con l’associazione per anni e aveva allenato diverse squadre, fino al 2018, nel settore giovanile, in un post struggente: “Ieri il cielo si è ripreso una sua stella, ha riportato a sé Enrica Macci e la sua amica Serena, una tragedia. Enrica se ne è andata in un incidente stradale mentre si recava a giocare una gara della sua amata pallavolo. Se ne è andata una bella persona, dalla grande umanità”.

Cordoglio anche dalla Fipav Comitato della Regione Toscana: il presidente e tutti i componenti si sono stretti alle famiglie delle due vittime.

La dinamica dell’incidente mortale sull’Autostrada del Sole

Stando a una primissima ricostruzione, l’auto sulla quale viaggiavano le due ragazze sarebbe stata tamponata da un tir, poi dopo l’impatto sarebbe finita a sua volta su un’altra vettura. Un tamponamento a catena che ha coinvolto poi altri due autocarri e alcune vetture che erano ferme sulla corsia di sorpasso. L’auto delle giovani è stata ‘schiacciata’ dal mezzo pesante e per loro, purtroppo, non c’è stato nulla da fare.

Due feriti, di 38 e 42 anni, invece, sono stati trasportati con l’elisoccorso all’ospedale Le Scotte di Siena: nella carambola hanno riportato fratture multiple, ma fortunatamente non sarebbero in pericolo di vita. Ora, però, spetterà agli agenti fare chiarezza, ricostruire l’esatta dinamica. Dell’ennesimo incidente mortale.