«Aiuto, non trovo i mei genitori»: attimi di paura in spiaggia per un bimbo di 5 anni

Attimi concitati e carichi di apprensione quelli vissuti pochi giorni fa da un bimbo di 5 anni che aveva smarrito i propri genitori in spiaggia. Si sentiva perso, smarrito, non sapeva cosa fare ma fortunatamente è finito tutto per il meglio e il piccolo ha potuto riabbracciare i propri cari.

Leggi anche: ‘Mamma ho perso l’aereo’: dimenticano il figlio di 7 anni e partono per le vacanze

Bimbo smarrisce i propri genitori in spiaggia: i fatti

I fatti sono avvenuti lo scorso 25 luglio a Minturno, una cittadina balneare in provincia di Latina. Siamo in spiaggia quando un bambino non trova più mamma e papa e viene, comprensibilmente, colto da una sensazione di ansia e smarrimento. È proprio in questo frangente che il gestore del lido “Mario” ha segnalato il ritrovamento di un minore, G.D. cl.2017, intento a cercare i propri genitori.

Le ricerche

A questo punto scattano le ricerche. L’operatore di turno della dipendente centrale operativa, allertato dal numero unico per le emergenze, oltre ad inviare sul posto la pattuglia della stazione locale dei carabinieri, ha prontamente contattato tutti gli stabilimenti balneari limitrofi per informare, in modo capillare, i bagnanti di quanto l’accaduto. Ma ecco che il disorientamento lascia posto alla gioia. Gioia per aver rintracciato i genitori che si trovavano in un lido diverso da quello dov’era il piccolo.