Fondi, incendio in un capannone industriale: fiamme altissime e tanta paura

Un enorme incendio ha bruciato tutto per ore. Ieri pomeriggio a Fondi, fiamme gigantesche hanno avvolto l’area esterna dell’azienda Ilpo, nella zona del Mof, specializzata nelle spedizioni nel settore dell’ortofrutta. L’incendio è divampato in un’importante azienda situata in via Madonna delle Grazie. Le fiamme erano altissime, visibili da lontano e spaventose per chi le ha avvistate. I danni, anche se ancora da calcolare con precisione, sembrerebbero equivalere a decine di migliaia di euro.

L’incendio, le fiamme, i danni e la paura

Il terrore ha regnato sovrano nella giornata di ieri. L’enorme incendio si è portato via decine di migliaia di euro tra mobili e oggetti dell’azienda Ilpo. Secondo le prime indagini le fiamme sarebbero partite in un’area esterna del capannone dell’azienda, prima delle 16:00. In pochi istanti, però, hanno avvolto e distrutto bancali in legno, cassette di plastica e molti altri arredi. L’incendio ha riguardato anche alcuni uffici esterni e la paura per delle bombole di gas presenti è stata protagonista. Infatti, subito dopo aver controllato se ci fosse o meno qualcuno coinvolto o ferito, l’attenzione e la preoccupazione si sono spostate sulla presenza di bombole di gas presenti anche nell’azienda vicina “Natura da baciare”. Per domare le fiamme ci sono volute ore e tre squadre dei vigili del fuoco provenienti da Latina, Gaeta e Terracina composte da circa 20 uomini e due autobotti. In pochi minuti si sono recati sul posto anche i volontari dei Falchi Pronto Intervento, agli ordini del presidente Mario Marino