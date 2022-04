Frosinone piange Alessandro Quatrini, il 29enne morto la notte di Pasqua: domani i funerali

Si terranno domani, 21 aprile, i funerali del giovane Alessandro Quatrini morto tragicamente in un incidente la sera di Pasqua. Il sinistro è avvenuto al km 108 della SS Pontina, nelle vicinanze di Terracina. A seguito del violento impatto la moto sulla quale viaggiava Alessandro si è spezzata letteralmente in due e il giovane è sbalzato per diversi metri ricadendo poi rovinosamente sull’asfalto.

Domani l’ultimo saluto ad Alessandro nella chiesa di Santa Maria

Ieri mattina il medico legale incaricato dalla procura di Latina ha eseguito l’esame esterno sul corpo del giovane e la salma è stata poi riconsegnata ai familiari. Il ragazzo era originario di Frosinone e come detto, l’ultimo saluto si terrà domani nella chiesa di Santa Maria alle 10.30.

Numerosi i messaggi di affetto e cordoglio che in queste ore stanno arrivando per Alessandro, ricordato dagli amici come un ragazzo dalle tante passioni, compresa quella per le moto.

Le cause dell’incidente sono ancora al vaglio della Polizia Stradale di Formia, sta di certo che la moto del 29enne si è scontrata frontalmente con una Fiat Idea che proveniva in senso opposto. Alla guida del mezzo un 41enne di origini finlandesi e una donna italiani di 33 anni. Entrambi non hanno riportato gravi ferite e sonno poi risultati essere residenti a San Felice Circeo.