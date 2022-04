Maxi incidente sul GRA, quattro veicoli coinvolti: ci sono feriti, chiuse due corsie

Roma. Un incidente devastante di primo mattino. Erano più o meno le 8,30 di questa mattina, mercoledì 20 aprile, quando si è verificato lo scontro. Un impatto ancora da chiarire nelle sue dinamiche ma che ha visto coinvolti almeno 4 veicoli che si trovavano in quel momento sulla strada. Le auto erano intente nella loro solita traversata mattutina sul Grande Raccordo Anulare.

Incidente sul GRA: almeno 2 feriti

Sul posto sono intervenute prontamente diverse pattuglie e ambulanze per poter scortare i feriti e gestire al meglio le condizioni di viabilità e traffico. Ad essere rimasti coinvolti, durante lo scontro, almeno due persone, ferite e trasportate d’urgenza in ospedale. Al momento non ci sono informazioni dettagliate sulla loro condizione. Rimane chiusa la corsia di sorpasso e quella centrale all’altezza del km 31,900, dove si è verificato lo scontro.

Seguiranno aggiornamenti