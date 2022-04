Roma, ennesimo incidente sulla Colombo: violento scontro tra 2 auto (FOTO)

Ancora un incidente sulla via Cristoforo Colombo a Roma. Dopo il terribile sinistro di questa notte, poco dopo l’una, all’altezza dell’incrocio con via di Grotta Perfetta, dove ha perso la vita l’attrice e costumista di 35 anni Ludovica Bargellini, questa mattina, intorno alle 12, due auto si sono scontrate. E l’impatto, stando alle foto che circolano sui social, è stato molto violento.

Le auto coinvolte nell’incidente sulla Colombo

Questa mattina, intorno alle 12, due auto si sono scontrate su via Colombo, all’altezza dell’incrocio con via Wolf Ferrari. L’impatto tra una BMW e una Toyota Corolla è stato violento e le immagini lo dimostrano: i mezzi, infatti, sono distrutti nella parte anteriore. Ma fortunatamente nessuno è rimasto ferito in modo grave e ora sulla dinamica dell’incidente, che è ancora tutta da chiarire, indagano i caschi bianchi, che ora dovranno fare luce su quanto accaduto.

L’incrocio pericoloso e la rabbia dei residenti

Quell’incrocio, proprio lì dove è avvenuto l’incidente, sarebbe pericoloso e già in passato avrebbe fatto da ‘sfondo’ ad altri scontri. A dirlo, tra rabbia e indignazione sui social, i residenti, che chiedono maggiore sicurezza: in molti, infatti, lamentano la scarsa segnaletica di quel tratto, altri puntano il dito contro le strade dissestate e sperano che non sia troppo tardi per fare qualcosa.

(Foto di Cristina Z. Gruppo FB)