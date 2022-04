Incidente sulla Colombo, morta la 35enne: aveva avuto un colpo di sonno

Non ce l’ha fatta, la 35enne che questa notte intorno alle ore 1:20 ha avuto un terribile incidente in via Cristoforo Colombo, all’altezza di via Grotta Perfetta. La donna, toscana, venuta a Roma per qualche giorno in occasione delle feste di Pasqua, è morta non appena arrivata in ospedale.

Leggi anche: Si ribalta con il quad: morto bimbo, avrebbe compiuto 6 anni domani

La dinamica dell’incidente

La ragazza stava percorrendo la Cristoforo Colombo in direzione di Roma Centro quando ad un tratto un colpo di sonno le ha fatto perdere il controllo della sua Lancia Y. L’auto ha quindi preso un muro divisorio, all’angolo con via Grotta Perfetta. Sul posto il personale del 118 intervenuto ha tentato per oltre 20 minuti di rianimare la ragazza, per poi portarla al pronto soccorso dell’ospedale S. Eugenio in codice rosso. Ma, una volta arrivata in ospedale, nonostante l’intervento immediato dei medici, per la 35enne non c’è stato nulla da fare. E’ infatti morta poco dopo.

Sul posto sono intervenuti una pattuglia dei carabinieri di passaggio e la polizia locale di Roma Capitale, al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica di questo ennesimo incidente mortale sulle strade di Roma.

Leggi anche: Roma, violento incidente nella notte tra due auto: un uomo rimasto incastrato nelle lamiere