Terribile incidente sulla Colombo: ha un colpo di sonno e si schianta, 35enne in fin di vita

Un colpo di sonno, poi lo schianto: è stato terribile, l’incidente avvenuto questa notte intorno alle ore 1:20 sulla Cristoforo Colombo, a Roma. Protagonista una ragazza di origini toscane di 35 anni. La giovane stava percorrendo la Colombo in direzione Roma quando, all’altezza di via Grotta Perfetta, si è addormentata per un attimo al volante e ha perso il controllo della sua auto.

Lo schianto contro il divisorio della Colombo

La vettura, una Lancia Y, ha preso in pieno il muro divisorio, distruggendosi. Sul posto la Sala Operativa del Comando dei vigili del fuoco di Roma ha inviato la Squadra Operativa 11/A del distaccamento Eur e il Carro Fiamma.

I Vigili del Fuoco, grazie all’utilizzo del divaricatore e delle cesoie, sono riusciti a estrarre la ragazza dalle lamiere dell’auto. La giovane è stata consegnata ai sanitari del 118, che hanno effettuato dei tentativi di rianimazione per circa 20minuti. La 35enne era infatti in condizioni gravissime. La ragazza è poi stata trasportata in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale S. Eugenio.

Sul posto transitava una pattuglia dei Carabinieri, che si è fermata per dare assistenza. I rilievi sono stati invece stati fatti dalla polizia locale di Roma Capitale.

