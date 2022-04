Roma, a fuoco il box del panificio, paura nel palazzo: una persona intossicata

Attimi di paura ieri sera a Roma in zona Anagnina dove è scoppiato un incendio all’interno di un palazzo. E’ successo intorno alle 22.00 di lunedì 18 aprile 2022. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco unitamente ai Carabinieri.

Persona resta intossicata nell’incendio all’Anagnina

Le fiamme sono divampate, per cause ancora in fase di accertamento, all’interno di un box al seminterrato di un palazzo di tre piani contenente prodotti alimentari del sovrastante panificio. Una persona residente al primo piano è stata affidata alle cure del 118 per aver inalato dei fumi. A causa del rogo sono stati interdetti i locali autorimessa e panetteria. Il condominio dove si è verificato l’incendio è situato al civico 226 di Via Gasperina.

Potrebbe interessarti: Roma. Corse clandestine ad Anagnina: blitz della polizia, controllate 137 auto