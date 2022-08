Tenta di baciare un 12enne: 29enne arrestato per violenza sessuale

Momenti di paura per un bambino di 12 anni, avvicinato da un uomo che, provando a immobilizzarlo, voleva baciarlo e abusare di lui. Fortunatamente il ragazzino è riuscito a divincolarsi e a chiamare aiuto, facendo intervenire i carabinieri che hanno arrestato l’uomo, un 29enne di origine magrebina, accusato di violenza sessuale ai danni di un minore.

L’arresto

I fatti si sono svolti a Sabaudia, dove il 12enne stava camminando quando è stato avvicinato dall’uomo. Quando il piccolo ha capito le intenzioni dell’adulto, ha immediatamente tentato di liberarsi, chiedendo aiuto a gran voce. Fortunatamente lì vicino passava una pattuglia dei carabinieri, che, sentendo le urla, è rapidamente intervenuta.

I militari sono arrivati mentre lo straniero stava cercando ancora di mettere le mani addosso al bambino. Lo hanno quindi tratto in arresto e portato in caserma. Lì, una volta identificato, hanno scoperto che l’uomo è un senza fissa dimora. Per lui è scattata l’accusa di violenza sessuale aggravata in quanto nei confronti di minore.

Leggi anche: Latina, le minacce e gli insulti su Instagram, poi il pestaggio al 19enne: “Lascia stare la mia ragazza”

Interrogatorio saltato, ma arresto convalidato

L’uomo è rimasto in caserma, nella cella di sicurezza, in attesa dell’interrogatorio di garanzia per la convalida dell’arresto. Interrogatorio che si sarebbe dovuto svolgere questa mattina, ma che non è avvenuto. Nel corso della notte, infatti, l’uomo si sarebbe ferito, con la conseguenza che adesso è ricoverato in ospedale, al Santa Maria Goretti di Latina.

Lì resterà fino a quando i medici lo riterranno opportuno. Nonostante la sua assenza, il Gup Castriota, su richiesta del sostituto procuratore Giuseppe Bontempo, ha comunque convalidato l’arresto dell’imputato, con l’accusa di violenza sessuale aggravata.