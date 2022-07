Terribile incidente al Circeo: donna investita e uccisa da un’auto

Tragico incidente questa mattina intorno alle 8.00 nel Comune di San Felice Circeo lungo la strada Migliara 58 in corrispondenza dell’incrocio con Via del Pigneto. Una donna, le cui generalità non sono note, è deceduta dopo essere stata investita. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, anche con un’eliambulanza, la Polizia Stradale di Terracina e i Vigili del Fuoco. Purtroppo però, nonostante i soccorsi, il pedone non ce l’ha fatta.

