Biglietto fortunato a Minturno, terno al Lotto da 67.500 euro: chi sarà il fortunato vincitore?

Grossa vincita al Lotto nel Comune di Minturno, dove un fortunatissimo giocatore avrebbe vinto la bellezza di 67.500 euro. Fortunato è stato il suo biglietto del Lotto, con un terno che lo ha portato a vincere decine di migliaia d’euro. Nella zona risulta ancora misterioso il vincitore, anche se la speranza è quello di poterlo conoscere già nei prossimi giorni, magari con una piccola festicciola dentro la ricevitoria dove incasserà la somma conquistata.

La vincita straordinaria al Lotto a Minturno

Il Lotto premia Minturno, in provincia di Latina, dove un fortunato giocatore ha centrato un terno secco (5-60-89 sulla ruota di Napoli) da 67.500 euro. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 7,8 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 316,7 milioni dall’inizio dell’anno. Insomma, a qualche persona da oggi in poi oggettivamente cambierà la vita. Peraltro in meglio. Già i concittadini hanno cominciato a fare il “toto-nome” del potenziale vincitore, che però non trova un “indiziato speciale” per questa straordinaria vincita. Vediamo se già domani, qualcuno si presenterà alla tabaccheria dov’è stato acquistato il biglietto, dando un volto al fortunato giocatore.

Come può succedere in questi casi, il fortunato potrebbe essere un residente dello stesso Comune oppure dei territori limitrofi. Può succedere anche, però, come il biglietto sia finito nelle mani di una persona che era di passaggio a Minturno: dato che, probabilmente, non farà mai conoscere il volto del fortunatissimo giocatore ai cittadini della città. Tutto può essere, specie quando parliamo di “gratta e vinci” o biglietti della fortuna in Italia. Sono diversi i casi, negli ultimi tempo, dove tantissimi cittadini sembra non abbiamo ritirato i premi una volta vinto al “gratta e vinci” o appunto ai ticket. Le motivazioni, dietro questi atteggiamenti, sono del tutto insolite, specie se pensiamo come i premi spesso si rivelano di milioni d’euro, ovvero cifre in grado di cambiare le vite di qualunque persona.