Coppia di pitbull sbrana un cucciolo: denunciata proprietaria

Un episodio terribile quello che ha visto coinvolto un cucciolo di Jack Russel sbranato da due pitbull lasciati liberi di girovagare indisturbati sulla spiaggia. Tutto è accaduto molto velocemente e la proprietaria del cucciolo non ha potuto far nulla per salvarlo.

L’accaduto

I fatti sono avvenuti a Ponza, lo scorso 10 settembre. Qui di buon mattino due pitbull — che girovagavano liberi sulla spiaggia di Sant’Antonio — hanno ucciso un cucciolo di Jack Russell che era al guinzaglio con la propria padrona. Purtroppo, quest’ultima non ha potuto far nulla per evitare la furia dei cani e salvare la vita del proprio cucciolo.

La denuncia

A seguito dell’accaduto la donna ha presentato denuncia presso la stazione dei carabinieri di Ponza che hanno subito identificato la padrona dei cani. Si tratta di una donna romana di 29 anni in vacanza a Ponza.