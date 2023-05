«Datemi i soldi o vi ammazzo, dovete morire!»: 30enne minaccia i nonni per comprare la droga

Minacce e maltrattamenti nei confronti dei nonni. Il tutto per ottenere da loro i soldi e comperare la droga. Al centro della vicenda un uomo di 30 anni originario di misura di sorveglianza speciale con divieto di avvicinamento alla parte offesa. I suoi comportamenti – diventati un incubo per le vittime – andavano avanti da diverso tempo ma adesso le forze dell’ordine hanno messo la parola fine alle sue condotte violente. nei confronti deiIl tutto per ottenere da loro i. Al centro della vicenda unoriginario di Sabaudia che a seguito dei fatti è adesso gravato dellaconI suoi comportamenti – diventati un incubo per le vittime – andavano avanti da diverso tempo ma adesso le forze dell’ordine hanno messo la parola fine alle sue condotte violente.

Le minacce ai nonni per l’acquisto di stupefacenti

Era diventato il loro aguzzino e tutto per ottenere i soldi necessari all’acquisto della droga. Attualmente il 30enne è detenuto in carcere ed al provvedimento si è giunti a seguito dell’attività istruttoria correlata al monitoraggio e alla prevenzione dei reati contro la persona, il patrimonio e la famiglia. In particolare il giovane, in più occasioni si è era responsabile di maltrattamenti e vessazioni nei confronti dei nonni, consistiti nel tempo in ingiurie e minacce di morte, al fine di ottenere dagli stessi denaro per l’acquisto di sostanze stupefacenti.

Il provvedimento