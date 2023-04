Finisce fuori strada con la macchina per evitare un cinghiale al Circeo, gravissima una ragazza

Bruttissima serata per una giovane ragazza, che in macchina stava attraversando la zona di San Felice Circeo. Mentre percorreva la strada su Torre Paola, un cinghiale le avrebbe tagliato la strada sbucando dalla fitta vegetazione. La giovane ha sterzato bruscamente per non prendere l’animale, ma conseguentemente per evitarlo ha fatto finire il proprio veicolo in un dirupo. I paramedici che sono andati a prestarle i primi soccorsi, hanno trovato la ragazza in condizioni critiche.

Fuori strada al Circeo per evitare un cinghiale: ragazza rischia la vita

L’incidente si sarebbe verificato intorno alle 22 di ieri notte, quando la giovane si apprestava ad affrontare la curva di via Pedemontana. Qui arrivata alla curva si sarebbe trovata davanti un cinghiale che attraversava. L’istinto della ragazza l’avrebbe portata a sterzare bruscamente, probabilmente per evitare lo stesso animale e soprattutto non andare a colpirlo frontalmente. Proprio la violenta sterzata, avrebbe fatto perdere il controllo della vettura alla giovane donna, che avrebbe sottosterzato e conseguentemente fermato la corsa giù da un dirupo che si trovava ai bordi della strada.

La giovane, come premesso in precedenza, è stata trovata in condizioni critiche. I sanitari occorsi, hanno valutato di trasportarla in un ospedale specializzato in codice rosso. Sul posto, inoltre, sono intervenuti i Vigili del Fuoco e i Carabinieri. I pompieri hanno dovuto compiere le manovre per sollevare la macchina dal fosso e liberare, successivamente, la giovane donna dalle lamiere. È probabile che, durante il movimento per evitare l’animale, la vettura si sia addirittura ribaltata prima di uscire fuori strada e precipitare nel fosso. Dinamiche per ora che si provano solo a ipotizzare, poiché già i Carabinieri hanno aperto un’indagine sull’episodio. Saranno necessari diversi giorni per capire la corretta dinamica di questo gravoso incidente, che è andato a svilupparsi nella strada che collega il territorio del Circo alla spiaggia di Sabaudia.