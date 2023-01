A Roma, nutria contro cinghiale: il video diventa virale (VIDEO)

Da qualche tempo oltre alla nutrita presenza di cinghiali si registra a Roma anche una ‘invasione’ di nutrie. Mai nessuno però avrebbe mai pensato di poter assistere a uno scontro diretto tra un cinghiale e una nutria. Anche in questa occasione è welcome to favelas che arriva ‘primo’ nel documentare con un video quando è successo nella periferia capitolina, in uno scontro assolutamente inconsueto.

Gli utenti si scatenano in commenti goliardici

Ovviamente non potevano mancare i commenti al video pubblicato sui social. “Lo scontro per il territorio di Roma’ scrivono e ancora: “L’altro derby di Roma” e anche: “Farli combattere al Colosseo sembrava brutto?”. Insomma una serie di battute goliardiche su due animali che sembrano realmente contendersi il territorio. Uno scontro nel quale nonostante le dimensioni ben differenti tra il cinghiale e la nutria, quest’ultima non si tira indietro pur di difendere il suo diritto a occupare quello spazio.

C’è anche chi manifesta preoccupazione

Ma il segnale è chiaro il numero dei cinghiali aumenta sempre più e anche animali pacifici come le nutrie difendono il loro spazio dall’invasione degli ungulati. Tra i tanti commenti scherzosi c’è anche qualcuno che invita alla riflessione: “Noi continuiamo a riderci su, ormai dando per normale qualcosa di assurdo. Se ci si abitua a questo scempio Roma non si riprenderà mai”.

Ormai i cinghiali sono presenti un po’ ovunque, non solo nelle ville comunali, ma anche nei giardini delle scuole, sotto casa, per i mercatini, sulle strade. Ormai sono diversi i quartieri di Roma nei quali i cittadini stanno cercando di imparare a convivere con i cinghiali. Il fenomeno per il quale la Regione ha studiato un piano, soprattutto in virtù della Peste suina, è in crescita. E con l’aumentare degli ungulati cresce la paura della gente che non si sente pronta a questa convivenza.