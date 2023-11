Formia, 38enne aggredita e rapinata dall’ex: “Non era la prima volta che lo faceva”

Ancora un’aggressione con vittima una donna, succede a Formia. Qui una 38enne, presa di mira dall’uomo con cui si era frequentata tempo prima, è stata rapinata. E non era la prima volta che accadeva.

Martedì scorso, 21 novembre 2023, la donna, a seguito dell’ennesima richiesta di soldi, spesso con la forza, avanzata da parte dell’ex, ha deciso di rivolgersi ai Carabinieri. I Militari hanno così individuato e fermato un ragazzo di 32 anni – di origini napoletane ma residente nel comune di Minturno – che deve ora rispondere per i reati di rapina ed estorsione commessi a danni della malcapitata.

Cronaca Formia: donna rapinata dall’ex

In particolare l’uomo, attraverso l’uso della forza e delle intimidazioni mosse a scapito della donna – che aveva frequentato in passato – era riuscito a farsi consegnare diverso denaro. Un vero e proprio atteggiamento criminale seriale, culminato poi con l’esecuzione di una vera e propria rapina alle prime ore del mattino del 21 novembre scorso.

La denuncia

Solo a questo punto come detto la vittima ha trovato la forza di chiedere aiuto e rivolgersi ai militari dell’Arma. Il personale in divisa è prontamente intervenuto presso l’abitazione della donna, luogo in cui poco prima il malvivente l’aveva aggredita riuscendo a sottrarle euro 100. I militari hanno quindi dato il via alle ricerche dell’uomo, che sono culminate poco dopo, visti peraltro i diversi indizi che lo stesso aveva disseminato e con cui è stato possibile risalire in maniera certa alla sua identità. Il responsabile è stato così fermato all’interno della sua abitazione. La sua posizione è al vaglio della competente Autorità Giudiziaria.

