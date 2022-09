Formia, botte da orbi fuori al bar: due ragazzini mandano in ospedale un coetaneo

Gli hanno dato tante botte da darlo finire in ospedale con un sopracciglio rotto e un trauma cranico.

Cosa è successo

È successo qualche giorno fa fuori un bar in via degli Orti a Formia. In due un 15enne e un minore di 14 anni hanno preso a botte un altro 15 per futili motivi. Devono essere state tante le botte perchè la vittima ha avuto bisogno delle cure dei sanitari dell’ospedale di Formia.

Le indagini dei Carabinieri

Una volta sottoposto alle cure sanitarie del caso il giovanissimo insieme ai genitori hanno sporto denuncia ai Carabinieri della Compagnia di Formia innescando una minuziosa attività investigativa. Sono stati sentiti i testimoni presenti all’aggressione e sono state scandagliate le riprese delle varie telecamere a circuito chiuso presenti in zona.

Denunciato un 15enne

Alla fine i militari hanno individuato gli aggressori. Per il 15 è scattata la denuncia per lesioni personali procurate per futili motivi in concorso con un minore non imputabile, visto che ha un’età inferiore ai 14 anni.