Gaeta, da una carta di credito smarrita provano a ritirare soldi al postamat: deferite due persone

Durante la serata del 17 ottobre, gli agenti della “Squadra Volante” del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Gaeta, hanno deferito due persone, ritenuti responsabili di aver provato a ritirare soldi con una carta di credito rubata. Il fermo sarebbe avvenuto verso le ore 19.oo, quando i due soggetti, entrambi pregiudicati, sono stati notati con fare sospetto in prossimità di un postamat in prossimità di piazza Carlo III.

Gli agenti insospettiti dalla scena, colta durante un giro di pattugliamento nel Centro Storico cittadino, hanno deciso di vederci. Intuizione non fu migliore, poiché negli individui hanno individuato volti noti alle Forze dell’Ordine locali per precedenti di polizia. Inoltre nel controllo verso i due uomini, è risultato come stessero utilizzando una carta di credito non loro, peraltro smarrita poco prima. Contattata dagli agenti la titolare della carta, la donna ha comunicato di aver smarrito il portafoglio, la stessa carta elettronica e successivamente ha denunciato presso il Commissariato locale la sparizione di entrambi gli oggetti.

Il deferimento dei due pregiudicati di Gaeta

Al netto dell’episodio raccontato, la Polizia di Stato ha deferito in stato di libertà i due soggetti pregiudicati del posto, classe 1971 e 1979, perché ritenuti responsabili di detenzione e indebito utilizzo di strumenti di pagamento elettronici, reato previsto e punito dall’art. 493 ter c.p. . Alla luce di tali evidenze, inoltre gli agenti hanno provveduto a denunciare i due malfattori, che come detto erano stati colti a prelevare soldi utilizzare con una carta di credito non loro.