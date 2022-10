“La devi lasciare o per te finisce male”: brutale aggressione in un bar al ‘rivale’ in amore

Era diventato l’incubo dell’attuale fidanzato della ex. Un’ossessione quasi costante tanto che ogni qualvolta i due si incontravano per le vie di Fondi, da dove arriva questa vicenda, immediatamente scattavano le minacce e le intimidazione verso il ragazzo. E non si è fermato soltanto alle parole: dato che, a suo avviso, le sue frasi non avevano raggiunto il suo scopo, ovvero la fine delle relazione tra l’uomo e l’ex fidanzato, il giovane ha deciso di passare ai fatti aggredendo e picchiando il rivale in amore all’interno di un bar.

Aggressione in un bar a Fondi

I comportamenti intimidatori erano iniziati a novembre 2021, quando il giovane, che ora si è beccato anche un Daspo urbano, aveva iniziato a minacciare l’attuale fidanzato della sua ex ogni qualvolta lo incontrava per le vie di Fondi, intimandogli di porre fine alla sua attuale relazione sentimentale. Poi, ad agosto scorso, la violenza fisica vera e propria: all’interno di un bar l’attuale compagno della donna “contesa” si era beccato un pugno al volto finendo in Ospedale con lesioni giudicate guaribili in 20 giorni.

Leggi anche: Insegue il rivale in amore lo tampona, gli distrugge l’auto con una spranga e lo picchia: denunciato

Denunciato e bandito dai locali pubblici

Per tutto questo l’aggressore e persecutore è stato denunciato in stato di libertà dal Commissariato di P.S. di Fondi (LT) alla competente Autorità Giudiziaria. Le accuse a suo carico sono di minacce, lesioni ed atti persecutori. Non solo. Come detto nei suo confronti è scattato anche il Daspo: per un anno non potrà frequentare locali pubblici o aperti al pubblico destinati alla somministrazione di alimenti e/o bevande quali pub, taverne, bar e ristoranti nonché locali di pubblico intrattenimento quali discoteche, locali notturni, locali da ballo, ed affini ricadenti in tutta l’area marina del Comune di Formia (LT). In caso di violazione rischia la reclusione da 6 mesi a 2 anni e la multa da 8.000 a 20.000 euro.