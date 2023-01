Gaeta, scoppia l’incendio in un appartamento: paura per una famiglia di 4 persone (VIDEO)

Attimi di paura ieri sera a Gaeta a causa di un incendio. Le fiamme si sono propagate all’interno di una piccola abitazione sita sul Lungomare di via Giovanni Caboto. Subito allertati i soccorsi, sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco che hanno provveduto a spegnere le fiamme mettendo così in sicurezza l’area. Fortunatamente nel momento in cui è scoppiato il rogo l’abitazione, in cui viveva una famiglia di 4 persone, era vuota. Sconosciute al momento le cause del rogo.

L’incendio in una casa su via Lungomare Caboto

L’incendio si è sviluppato ieri, sabato 7 gennaio, all’interno di una piccola abitazione sita sul Lungomare Caboto. A seguito della segnalazione al NUE, sul posto è tempestivamente intervenuta la squadra territoriale dei Vigili del Fuoco del Distaccamento cittadino, la quale constatava la presenza di un incendio all’interno dell’edificio. In particolare, le fiamme stavano interessando la cucina ed il soggiorno che si trovava al piano terra dell’abitazione che si sviluppava su due livelli.

La messa in sicurezza dell’area

Subito scattate le operazioni di spegnimento da parte dei pompieri, volte ad evitare la propagazione dell’incendio. Fortunatamente, nel momento in cui si è sviluppato l’incendio la casa, abitata da una famiglia di persone, era vuota. Infatti, la famiglia, in quegli attimi concitati era fuori. Successivamente, in collaborazione con i Carabinieri, veniva effettuato un accurato controllo dei luoghi per determinare le cause del rogo che, al momento, restano sconosciute.