Incendio a Valmontone: enorme colonna di fumo, le fiamme divorano una cartolibreria

Un bazar cartolibreria a Valmontone è andato completamente a fuoco nella mattinata di oggi 6 gennaio 2023, intorno alle ore 8.30. Una enorme colonna di fumo visibile da diversi metri è stata avvistata da alcuni residenti che hanno immediatamente allarmato le forze dell’ordine, che sono prontamente arrivate sul posto per mettere in sicurezza l’area. Sul posto erano presenti i Carabinieri, gli operatori del 118 per eventuali feriti o intossicati e, ovviamente, i veicoli dei Vigili del Fuoco che hanno provveduto a spegnere l’incendio e a sedare le fiamme.

Ad ogni modo, lo spavento non ha mancato di coinvolgere i residenti del quartiere. Il fatto è accaduto, come anticipato, nelle prime ore della mattinata di oggi. Le segnalazioni sono arrivate da Via Casilina, angolo campo sportivo Gelsi. Le cause che hanno innescato le fiamme non sono ancora chiare, inutile fare ipotesi, saranno i successi sopralluoghi e le perizie sul luogo messo in sicurezza a rintracciare la causa scatenante l’incendio.