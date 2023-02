Gratta e Vinci, vinti 2 milioni di euro in una tabaccheria di San Felice Circeo: ignoto il fortunato

Soldi che cambiano la vita. Il “Gratta e Vinci“ è anche questo: l’azzardo di giocare pochi euro, magari con la speranza di prendere il bigliettino giusto e magari vincere somme da capogiro. Questa doveva essere l’intenzione di una persona che ha giocato presso una tabaccheria di San Felice Circeo, che inspiegabilmente si è portato a sorpresa dentro casa la bellissima cifra di 2 milioni di euro.

Vince al Gratta e Vinci 2 milioni di euro

Non c’è logica dietro la fortunata, ma solo tante condizioni che poi, quasi inspiegabilmente, ti portano a vincere somme che cambiano letteralmente la vita di chiunque. E’ successo in un piccolo paesino, quello di Borgo Montenero, piccola frazione all’interno del comune di San Felice Circeo. Qui una persona ha tentato la fortuna presso la tabaccheria locale, giocandosi un ticket da 5 euro e vincendone alla fine ben 2 milioni.

Le stesse titolari dell’attività, le signore Pina e Chiara, non ricordano chi sia la potenziale persona che ha scelto il bigliettino fortunato. Dai controlli effettuati, la persona avrebbe comprato un biglietto di “Turista per Sempre”, che tra le sue mani si è rivelato milionario e capace di stravolgere la sua vita. In Paese si cerca di capire il fortunato vincitore, con i residenti che provano a ipotizzare dei nomi, senza però nulla di concreto tra le mani.

Dopotutto, almeno per il momento, il vincitore ha deciso di mantenere l’anonimato e soprattutto mantenere il fortunato segreto con il resto della cittadinanza di Borgo Montenero. Saranno solo i prossimi giorni a definire se il fortunato sarà un cittadino, o al contrario, una persona proveniente da un’altra zona. Intanto, le signore Pina e Chiara gli mandano un messaggio: vorrebbero conoscerlo e festeggiare la lauta vittoria all’interno della loro tabaccheria. Chissà che il vincitore, o la vincitrice, vorrà rivelare la propria identità nei prossimi giorni.