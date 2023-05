Incidente mortale sulla Pontina: la vittima è Graziella Genovesi, stava rientrando dal lavoro

Un terribile incidente è avvenuto ieri pomeriggio sulla Pontina. A perdere la vita una donna una donna: Graziella Genovesi, 60enne di Sabaudia, che al momento dei fatti stava rientrando dal lavoro. A scontrarsi due auto, una Fiat Idea e un’Audi Rs Q8. Un impatto estremamente violento, al punto tale che le vetture coinvolte sono state entrambe distrutte e, purtroppo, per la donna non c’è stato nulla da fare. Il sinistro è avvenuto al chilometro 90, nel tratto di pertinenza del comune di Sabaudia.

Il violento scontro ieri sulla Pontina

A seguito del violento scontro la Fiat Idea è finita in un fosso sul lato opposto della carreggiata e si è in parte capovolta. Tempestivo l’intervento del 118 e richiesto anche l’ausilio di un elisoccorso ma ogni tentativo dei sanitari per salvare la vita alla donna è risultato vano. Nel frattempo, la Pontina è stata chiusa per diverse ore così da poter effettuare tutti i dovuti accertamenti e mettere poi in sicurezza il tratto di strada incidentato. Oltre alla polizia stradale e al 118, sul posto erano presenti anche i Vigili del Fuoco, i Carabinieri e i Carabinieri Forestali. Al momento dell’incidente entrambe le auto viaggiavano in direzione Sud. La 60enne aveva staccato dal lavoro e stava rientrando a casa, era quasi arrivata all’altezza della propria abitazione quando è rimasta vittima del sinistro e non vi ha più fatto ritorno.

Chi è la vittima

Graziella Genovesi gestiva un’attività di bar e ristorazione sempre sulla Pontina, non lontano dalla sua casa e quindi dal luogo dove ha tragicamente perso la vita. In zona la notizia del sinistro si è diffusa velocemente e molto persone sono uscite dalle proprie case per raggiungere anche a piedi il luogo del sinistro. Molti coloro che nel corso di queste ore hanno avuto un pensiero per i familiari dimostrando loro il proprio affetto e la propria vicinanza in questo momento così difficile e delicato.