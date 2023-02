Incidente tra due moto: l’ultimo saluto al 23enne Daniele e ai fidanzati Guido e Rosanna

Un terribile incidente quello che è avvenuto sabato pomeriggio sui tornanti della strada regionale 83, la panoramica che da Itri porta al Santuario della Madonna della Civita. Qui a scontrarsi due moto, in un terribile frontale. Pesantissimo il bilancio delle vittime. A perdere la vita la 47enne Rosanna Addessi, il suo compagno 44enne, Guido De Filippis e il 23enne Daniele Matarazzo. Momenti difficili per le cittadine di Fondi, Itri ed Isoletta d’Arce, dove vivevano le famiglie delle tre vittime che hanno tragicamente perso la vita nel sinistro. Le esequie si terranno in giornate differenti.

Incidente tra due moto: morti il 23enne Daniele e i fidanzati Guido e Rosanna. Lei si era appena laureata

Il terribile frontale tra le due moto

Il terribile incidente si è verificato sabato pomeriggio, intorno alle 16.30, ad Itri e precisamente all’altezza del “Curvone Belvedere”. Lo scontro frontale ha coinvolto le due moto, quella con Rosanna e Guido diretta verso Itri e quella di Daniele che invece risaliva per tornare ad Arce. Un impatto violento che purtroppo non gli ha lasciato scampo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con due ambulanze, i vigili del fuoco e i carabinieri per determinare la dinamica del sinistro. Vani, purtroppo i soccorsi: i due centauri e la passeggera sono morti sul colpo. Momenti di tristezza e dolore quelli vissuti dalla famiglia delle vittime che peraltro erano molto conosciuti nelle loro cittadine sia per la loro professionalità sia per la loro umanità.

L’ultimo saluto

Le loro salme prima che il magistrato concedesse la liberatoria per la riconsegna alla famiglie, sono state portate all’obitorio del cimitero di Itri. Qui ieri mattina si è presentata una vera e propria processione di persone per dare l’ultimo saluto alle tre vittime, per le quali è adesso prevista una scadenza temporale differenziata per le esequie. Oggi, sono programmati i funerali per il centauro ciociaro, domani alle 15 invece si terrà l’ultimo saluto a Guido nella cittadina di Fondi e mercoledì alle 15 verrà celebrato il rito funebre per Rosanna presso la chiesa parrocchiale dell’Annunziata ad Itri.