‘Io sono qui per te’: pregiudicato va alla presentazione del libro e minaccia il giornalista Marco Omizzolo

Presunte minacce al giornalista Marco Omizzolo da parte di Aldo Trani, uno degli imputati nel processo “Damasco” a Fondi. Un episodio che sarebbe accaduto a settembre ma di cui soltanto oggi si ha avuto notizia: i fatti avrebbero avuto luogo nel corso della manifestazione di Legambiente in cui proprio il giornalista, scrittore e sociologo aveva presentato uno dei suoi ultimi libri “Per motivi di Giustizia“.

Le minacce

Ebbene, secondo quanto riporta LatinaOggi Trani si sarebbe avvicinato allo scrittore con la “scusa” di farsi firmare una delle copie del libro e lì avrebbe pronunciato alcune frasi minatorie nei suoi riguardi. Un episodio che ha spinto in queste ore, come riportato dal quotidiano pontino, il Comitato Provinciale per l’Ordine Pubblico e la sicurezza ad innalzare la sorveglianza personale nei confronti del giornalista.

Chi è Marco Omizzolo

Ma chi è Marco Omizzolo? Giornalista, scrittore, sociologo, si occupa di studi e ricerche sui servizi sociali, sulle migrazioni e sulla criminalità organizzata, nonché sul fenomeno del caporalato e delle condizioni di lavoro nelle campagne in questo caso della Provincia di Latina. Un fenomeno che, nonostante le numerose operazioni delle forze dell’ordine, continua ad essere profondamente radicato sul territorio. Pochi giorni fa è stato proprio lui ad annunciare il suicidio di un bracciante indiano di soli 24 anni a Sabaudia. Tra le sue produzioni “Per motivi di giustizia”, “Sotto padrone. Uomini, donne e caporali nell’agromafia italiana”, “Essere migranti in Italia. Per una sociologia dell’accoglienza“. E’ presidente della Coop. In Migrazione.

Marta Bonafoni, capogruppo della Lista Civica Zingaretti nel consiglio regionale del Lazio

La notizia delle minacce ricevute dal giornalista ha suscitato la solidarietà anche da parte del mondo della politica. “L’episodio dimostra la necessità di continuare a lavorare e a battersi, nelle sedi istituzionali e nella società, per scardinare il sistema criminale che ancora oggi in diverse zone della Regione fa affari sullo sfruttamento”, ha dichiarato a questo proposito la consigliera Marta Bonafoni, capogruppo della Lista Civica Zingaretti nel consiglio regionale del Lazio.

“Proprio domani pomeriggio, saremo insieme a Marco per la presentazione del suo ultimo libro “Libere per tutte” presso l’Orto Botanico di Roma, a partire dalle ore 17:00. Continuiamo ad essere con determinazione al suo fianco, nella lotta per i diritti e contro la criminalità”, conclude quindi la nota.