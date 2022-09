Latina, lavori alla galleria Tempio di Giove: intervento da 75 milioni di euro. Info e viabilità

I lavori nella galleria il Tempio di Giove, sulla SS7 “Appia” in provincia di Latina, vanno avanti a pieno ritmo. Si tratta di un intervento avviato da Anas (Gruppo FS Italiane) a maggio del 2021.

Quali interventi sono previsti

L’opera prevede lavori sia in direzione sud che in direzione nord, per un importo di 75 milioni di euro e riguardano il rinforzo del rivestimento in calcestruzzo lungo la calotta e i piedritti; l’impermeabilizzazione, raccolta e smaltimento delle acque di percolamento; interventi di collettamento e smaltimento delle acque di piattaforma; la messa in opera degli impianti di illuminazione, emergenza, antincendio e videosorveglianza.

Entro la fine di luglio 2023 saranno conclusi i lavori della galleria in direzione nord e a seguire si proseguirà con gli interventi di manutenzione nella direzione sud con le stesse modalità.

Leggi anche: Terracina, ‘Altro che inquinato, il nostro mare è pulitissimo’: la protesta di balneari e associazioni di categoria

Come cambia la viabilità durante i lavori

Nel corso degli interventi, il transito viene regolato a doppio senso di marcia sulla carreggiata sud per permettere lo svolgimento degli interventi in carreggiata nord, al fine di evitare la chiusura totale di quello che costituisce un punto nevralgico per tutta la provincia di Latina.