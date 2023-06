Maltempo, provincia di Latina in ginocchio: forti temporali e allagamenti

Nonostante il mese di giugno stia a mano a mano entrando nel vivo, il maltempo proprio non ne vuole sapere di abbandonare la penisola. L’estate fatica a prendere piede, apparendo un ricordo lontano. A darne una tangibile prova il maltempo che si sta abbattendo in queste ore in provincia di Latina. Maltempo che prende forma in piogge violente, burrascose e che, purtroppo, non sono prive di conseguenze. Le maggiori criticità si registrano nella città di Sezze, interessata da copiosi allagamenti.

Previsioni meteo in Italia, da domenica 11 giugno torna il maltempo? Regioni a rischio

L’ondata di maltempo a Sezze

Come dicevamo, una forte andata di maltempo si sta abbattendo in questo momento in provincia di Latina. In particolare, ad esser colpita da pesanti piogge la cittadina di Sezze. Stando alle stime, nel territorio sono caduti quasi 100 mm di pioggia in soli 70 minuti. Il forte temporale è visibile anche da Latina e, come spesso accade in questi casi, sono molteplici le segnalazioni che si stanno avvicendando sui social al fine di monitorare la situazione ma anche di documentare quanto sta accadendo.

Allagamenti e disagi

Copiose e forti piogge quelle che stanno interessando il territorio di Sezze, dove si segnalano allagamenti e disagi. Molte le richieste pervenute ai Vigili del Fuoco da parte dei cittadini. La situazione appare particolarmente critica in località Casali, dove un ponte rischia di essere interdetto. Fango e detriti inondando la strada che è causa dei massi non è percorribile. Quest’ultimi rotolano direttamente lungo le strade poste a dirupo sotto la collina. Ma non solo. Criticità si registrano anche ai Zoccolanti, dove le canalette di scolo non vengono disostruite e le strade sono diventate dei veri e propri fiumi. Sul posto sono presenti i Vigili del Fuoco, i carabinieri di Sezze, ambulanze del 118 Ares in zona Ponte della Valle, dove c’è anche una pattuglia della polizia locale.