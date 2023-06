Maltempo a Roma, sulla Capitale si prevede un Giugno tropicale con molteplici piogge

Stenta a decollare l’Estate 2023 a Roma, dove belle giornate di sole si alternano con violenti nubifragi. Anche questa mattina all’alba, una violenta pioggia ha bagnato il Litorale Romano, creando non pochi disagi nella zona di Ostia e tutto l’entroterra del X Municipio di Roma Capitale. Le zone che almeno in questo momento sono andate in maggiore sofferenza, sono tutte quelle aree storicamente a rischio idrogeologico.

Il meteo ballerino su Roma e Ostia

Chi vorrà passare l’Estate 2023 a Roma, e in particolare a Ostia, dovrà abituarsi a vedere le continue piogge abbattersi sul territorio. In tale senso, si rivelerebbe un meteo anomalo per il periodo estivo romano, dove il caldo della stagione potrebbe arrivare in Città e sulle coste laziali solo a partire da metà Luglio 2023. La fotografia di un’Estate che, con il proprio clima torrido, arriverà in ritardo per la crisi climatica, ormai divulgata anche dagli scienziati, ma anche dagli ultimi fenomeni meteorologici che hanno interessato il mondo.

Il clima tropicale sul Lazio

Il Giugno afoso di Roma, verrà sostituito da un clima più mite, anche per la presenza dei rovesci. Di questo passo, come espongono anche gli esperti, potremmo dover fare i conti con almeno due/tre piogge a settimana, che si alterneranno poi a momenti di bel sole e grande caldo. Un fenomeno che, salvo grossi imprevisti, non dovrebbe creare problemi nella gestione della stagione balneare, con le persone che potranno recarsi al mare anche dopo una pioggia di qualche ora.

Cosa ci dice il meteo per i prossimi weekend?

Non dovrebbe esserci il pericolo di un weekend completamente bagnato nelle prossime due settimane, con questo sabato e domenica che vedranno la presenza di sole sia a Roma che sulle coste di Ostia. Bel tempo previsto anche nel weekend del 17 e 18 giugno, dove rimane molto bassa la probabilità di rovesci. Più alta, al contrario, la possibilità di piogge tra il 13 e 14 giugno.