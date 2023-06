Allerta meteo nel Lazio, ancora temporali a Roma: le previsioni di oggi e domani

Sembra tornata l’estate, eppure stanotte un grande maltempo ha toccato tutto il Lazio, colpendo con violenza soprattutto le zone di Roma, Ostia e Viterbo. A secondo delle zone del territorio laziale, il meteo potrebbe rivelarsi ballerino. Ma, eccetto alcune eccezioni, potrebbe trattarsi una condizione meteorologica transitoria, ovvero che potrebbe riportare il sole in diverse zone già da domani.

Il meteo a Roma e Ostia

La zona di Roma sembra uscita dal brutto maltempo, che questa notte ha allarmato numerosi cittadini per la potenza dell’acqua e dei tuoni. La tregua potrebbe, con un tempo nuvoloso, potrebbe estendersi fino alle prime ore di questa sera. Intorno alle 21, potrebbero tornare rovesci su tutta la Capitale, ma in una pioggia transitoria che dovrebbe durare fino alla mezzanotte. Su Ostia saranno più basse le probabilità di pioggia, considerato come il grosso dell’acqua si è abbattuto questa notte sul territorio.

La situazione di Viterbo e Rieti

Più complessa la situazione della pioggia a Viterbo, che potrebbe durare addirittura fino a domani. L’acqua potrebbe essere presente per tutto il pomeriggio nel territorio, lasciando respiro ai cittadini dalle ore 20. Buone probabilità di acqua, nella zona della Tuscia, anche nella giornata di domani. Il meteo dovrebbe migliorare da mercoledì. Su Rieti, pomeriggio all’insegna dell’acqua: altissime le possibilità di rovesci anche domani. Anche qui lievi miglioramenti da mercoledì, con possibilità di acqua nel fine settimana.

Latina e Frosinone

Sono bassissime le possibilità di acqua nella zona di Latina, che potrebbe vedere rovesci solo verso le 21 di oggi. Per il resto, troveremo un tempo in graduale miglioramento per tutta la settimana. La zona della Ciociaria, invece, vedrà numerose ricadute sul meteo fino a mercoledì prossimo: altissime le possibilità di pioggia non solo oggi pomeriggio, ma anche domani, nella giornata di giovedì, oltre poi alla settimana prossima. Anche qui, il meteo spinge a ritirare fuori le felpe.