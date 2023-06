Allarme siccità a Roma, il sindaco Gualtieri promette multe a chi consuma troppa acqua potabile

Sul territorio di Roma è arrivata l’Estate 2023, che ha portato sulla Città Eterna bel tempo, sole spendente e soprattutto un caldo che fa temere l’ennesimo “allarme siccità” sul nostro territorio. Non solo si teme per le condizioni del Tevere, ma anche del lago di Castel Gandolfo e Bracciano, che da anni vivono le problematiche legate al gran caldo del territorio laziale.

Le soluzioni del sindaco Gualtieri per l’allarme siccità a Roma

Un allarme siccità che potrebbe rivelarsi un salasso per i cittadini romani. La soluzione del sindaco Roberto Gualtieri, infatti, sarebbero nel ricercare gli “spreconi” di acqua potabile in giro per la Città. Il Sindaco starebbe già scrivendo un’ordinanza in merito, dove con contravvenzioni fino a 500 euro, si rischia di sanzionare tutte quelle persone che posseggono orti, giardini, piscine e soprattutto centri sportivi, con quest’ultima tipologia di struttura che per il suo servizio fa ampio uso di acqua potabile.

Sanzionare chi spreca l’acqua potabile

Se il ragionamento di educare i cittadini all’acqua potabile è nobile, tale condizione non può diventare la scusa per far incrementare le casse comunali. Il Campidoglio starebbe pensando a una caccia agli spreconi, che oggi almeno Roma non si può permettere. Nella nostra Città, vedendo anche gli scenari dello scorso anno e delle estati precedenti, la situazione viene considerata come “critica”. Un giudizio durissimo, ma che purtroppo ben racchiude una problematica che da anni governa le estati romane.

La linea dura del Campidoglio

Ci saranno controlli, magari con un’ordinanza che darà maggiori criteri sull’utilizzo dell’acqua potabile. Resta però come le singole multe, vedranno una forbice di contravvenzione tra i 25 e i 500 euro, in cifre probabilmente non alla portata di tutti i cittadini. Il sindaco Gualtieri, attraverso la sua ordinanza, ha specificato su Repubblica come “serva limitare al minimo necessario l’utilizzo dell’acqua potabile per l’irrigazione di orti e giardini e per attività ludico-ricreative e sportive”.

Foto: M.P.