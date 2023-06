Tivoli, Palombara Sabina e Guidonia travolte da una bomba d’acqua: strade chiuse e allagamenti

Oggi pomeriggio, sabato 3 giugno, Tivoli è stata colpita da una bomba d’acqua. Meteo Lazio aveva annunciato l’arrivo di ‘un violento temporale tra Tivoli, Guidonia, Palombara Sabina e Nerola’ con ‘grandine di più di un centimetro e pesanti precipitazioni’. Una pioggia torrenziale ha effettivamente colto di sorpresa i cittadini delle zone indicate e anche le strade sono state invase da acqua e fango.

Violento temporale e grandinate

‘La situazione è allarmante a causa di temporali anche molto violenti che stanno interessando varie zone della regione ad esclusione di Roma e del litorale’. Meteo Lazio ha segnalato la situazione sottolineando che il fenomeno di temporali pomeridiani continuerà anche nei prossimi giorni proprio a causa dell’incontro delle correnti di aria calda con quella umida.

Palombara Sabina è stata letteralmente travolta dalla forte pioggia

Particolarmente intensa l’ondata di maltempo nel Comune di Palombara Sabina dove il Comune ha pubblica sul profilo Facebook che ‘viale Tivoli in direzione SS636 è momentaneamente chiusa a causa di uno smottamento dall’altezza della Rotatoria fino all’incrocio di via di San Francesco. Si chiede a tutti i cittadini di limitare gli spostamenti causa maltempo’. Anche ‘la strada provinciale del pascolare dalla rotatoria fino all’interazione con viale Rieti è momentaneamente chiusa al traffico’. Al lavoro per dare supporto alla popolazione e aiutare a liberare le strade dai detriti, i volontari della Protezione civile, anche a causa di diversi allagamenti e frane. La pioggia è stata tanto abbondante da essersi riversate sulla strada provinciale del Pascolare in località Donganella.

Annunciati anche nei prossimi giorni fenomeni temporaleschi

Anche nei prossimi giorni gli esperti annunciano fenomeni temporaleschi di considerevole intensità che si verificheranno, in particolare, nelle ore pomeridiane. Piogge anche molto intense che i meteorologi ritengono possano caratterizzare gran parte della prossima settimana. Un fenomeno quasi scontati per gli esperti visto il contrasto delle temperature.