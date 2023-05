Previsioni meteo in Italia, che tempo farà il 2 giugno: ancora temporali, le Regioni a rischio

Previsioni meteo Italia. C’è una questione con la quale ormai abbiamo fatto pace con noi stessi, ed è quella che riguarda questo ritardo inaspettato della stagione estiva. Il Bel Paese, insomma, è da settimane bersagliato da acquazzoni, temporali e piogge improvvise che, nei casi più drammatici, ha generato delle vere e proprie alluvioni, come quelle di qualche giorno fa in Emilia Romagna e i cui danni sono ancora lontani dallo smaltimento completo. Cosa ci aspetta per il prossimo ponte del 2 giugno, allora? Continuate a leggere l’articolo!

Previsioni meteo Ponte 2 giugno 2023: che tempo farà in Italia

Previsioni meteo in Italia per il 2 giugno 2023

L’Italia è preda del maltempo. Siamo di fronte ad un vero e proprio capovolgimento, come affermano gli esperti de IlMeteo.it: infatti l’alta pressione e il sole sono onnipresenti in Paesi quali Scozia e Svezia, e pian piano si stanno espandendo anche su Inghilterra, Francia, Belgio, Olanda e Germania. Ormai, in Centro-Nord Europa è estate quasi a pieno regime, mentre sul nostro Mediterraneo, soprattutto tra Italia e Spagna, continuano ininterrotti i temporali da almeno una decina di giorni a questa parte. Come ha confermato anche l’esperto Lorenzo Tedici, il cuneo dell’Anticiclone delle Azzorre si è ormai piazzato in modo stabile tra le Isole Britanniche e la Scandinavia. La sintesi è che dalla Polonia e dall’area baltica scendono masse d’aria nordica, masse che poste a contatto con il caldo tardo primaverile della nostra Italia, generano frequenti, intensi e diffusi temporali su tutto il Paese.

Cosa succederà nei prossimi giorni

Anche nelle prossime ore, infatti, dopo una mattinata all’insegna del bel tempo, si assisterà a temporali soprattutto sulle Isole Maggiori, ma anche sulla dorsale appenninica, in successivo e continuo spostamento verso le regioni tirreniche. Un canovaccio ed un copione che pare verrà rispettato anche per la giornata di domani, 31 maggio 2023, l’ultimo giorno di questo mese davvero atipico, con temporali al Nord-Ovest, Alpi, Prealpi, dorsale appenninica, Isole Maggiori e versante tirrenico. Ma il mese di maggio non chiuderà la tendenza. Anche l’inizio del mese di giugno pare vada in questa direzione ormai inequivocabile: un sole che inganna al mattino e poi, nel pomeriggio, scorrazzate d’acqua continue in diverse regioni, soprattutto da Nord-Est verso Sud-Ovest.

Il ponte del 2 giugno nel dettaglio

Dato questo quadro, il ponte del 2 giugno avrà una doppia facciata: cielo azzurro al mattino, con temperature da maniche corte, estive e accomodanti, e poi nuvoloni neri nel primo pomeriggio. Lo stesso si verificherà anche nei giorni successivi, e cioè fino alla domenica conclusiva del ponte.