Previsioni meteo Ponte 2 giugno 2023: che tempo farà in Italia

Dopo un mese di maggio segnato da un cielo grigio che ha concesso sporadici giorni di sole ed che è stato scenario delle drammatiche alluvioni in Emilia Romagna, oltre che di frequenti temporali e addirittura molta neve sulle Alpi, finalmente arrivano i primi 30 gradi diffusi. Mattia Gussoni, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, conferma che il termometro, per la prima volta nel 2023, ha segnato valori prossimi o leggermente superiori ai 30°C su gran parte dello Stivale, con il caldo che è stato più intenso al Centro-Nord rispetto al Sud. Si tratta di un primo e cauto approcciarsi ai cosiddetti “bagni di sole”. Il week-end in arrivo concederà quel sentore di atmosfera estiva imminente con meno temporali e più caldo e stabilità, tuttavia il bel tempo non durerà a lungo. E la domanda di molti è una: che tempo farà il 2 giugno, giorno della Festa della Repubblica, che per molti sarà di relax, lontano dal lavoro?

Che tempo farà il 2 giugno, le previsioni da Nord a Sud

L’Italia e il Mediterraneo rimarranno anche nelle prossima settimana in preda a condizioni meteo incerte dovute alla cosiddetta “palude barica” che interesserà proprio il Ponte del 2 giugno, potenzialmente compromesso a causa di un meteo instabile con nuovi possibili acquazzoni e temporali. Gli specialisti specificano tuttavia che le condizioni atmosferiche non saranno sempre segnate da instabilità, anzi: spesso i cieli si manterranno soleggiati e le temperature massime raggiungeranno facilmente i 26-28°C soprattutto al Nord e sulle aree lontane dal mare. Comunque sia manca soltanto una manciata di giorni all’atteso Ponte del 2 giugno, giorni in cui milioni di italiani attraverseranno da Nord a Sud lo Stivale. Per questo motivo è di fondamentale importanza consultare le previsioni meteorologiche . Questo il responso e insieme il monito dei meteorologi: “un nuovo ciclone in formazione tra la Penisola Iberica e il Mediterraneo occidentale potrebbe innescare fronti temporaleschi piuttosto pericolosi, a causa dei forti contrasti termici che si verrebbero a creare tra masse d’aria completamente diverse”.

Il meteo a Roma per il 2 giugno 2023

Stando alle primissime previsioni degli esperti de Il meteo3b., la giornata di venerdì, rossa sul calendario, sarà un po’ instabile dal punto di vista meteorologico a Roma. Possibile pioggia, infatti, nel pomeriggio, dalle 13 alle 16, poi il cielo sarà molto nuvoloso con le temperature che oscilleranno tra i 17 e i 20°C.