Meteo Ponte 2 giugno a Roma e nel Lazio: le previsioni, che tempo farà

Meteo. E’ ancora troppo presto, ma qualche previsione a lungo termine si può iniziare a formularla, in vista di uno dei Ponti più attesi prima dell’estate, ovvero quello del 2 giugno, che ci darà finalmente la possibilità di staccare un po’ la spina e avere un po’ di tempo libero da dedicare alle nostre mansioni preferite. Ovviamene la città di Roma è già pronta per offrire ai suoi avventori tutta una serie di attività per poter trascorrere nel migliore dei modi possibili il prossimo fine settimana, ma il tempo sarà clemente? Vediamo cosa dicono le stazioni di monitoraggio meteo.

Anticiclone Zefiro in Italia, arriva il caldo? Le previsioni meteo della settimana

Meteo per il Ponte del 2 giugno a Roma e nel Lazio

Purtroppo non ci sono troppe buone notizie. Pare che la situazione di questi giorni, infatti, sia destinata a proseguire senza sosta. Anche nella prossima settimana l’Italia si troverà intrappolata in una sorta di palude barica, come informano gli esperti de IlMeteo.it, con dirette conseguenze in gran parte delle regioni della Penisola. La risposta al perché continua a perseverare e persistere questo clima di pioggia e grigiore, è certamente da rintracciare nelle particolari configurazioni sinottiche in atto a livello europeo. Ovvero, quella che potremmo definire un vero e proprio blocco atmosferico.

Il dettaglio per la prossima settimana: le previsioni

Ad ogni modo, scendendo nel dettaglio per Roma e per la gran parte dell’Italia, è certo che sembra poter prevalere, già da Lunedì 29 Maggio, e poi per buona parte della settimana, un tempo dinamico – continuano gli esperti di IlMeteo.it – e quindi variabile, proprio come in questi giorni del resto, con continui cambi, dal sole alle nuvole, dalle brezze tipicamente estive, alle piogge semiautunnali sparse. Tuttavia, sembra però accreditarsi un fatto: le temperature saliranno, in vista dell’imminente stagione estiva, e si porteranno velocemente verso i 26-28°C, soprattutto al Centro-Nord.