Previsioni meteo ponte 2 giugno 2023: che tempo farà in Italia

Il ponte del 2 giugno – in occasione del quale si festeggerà il 77esimo anniversario della nascita della Repubblica – è alle porte. Cosa dobbiamo aspettarci dal punto di vista meteorologico per la giornata di festa? L’interrogativo diviene quanto mai sentito e stringente soprattutto se si sta programmando una gita fuori porta o una mini vacanza che il maltempo guasterebbe. Inoltre, considerando l’estrema incertezza meteorologica e le cospicue piogge che hanno caratterizzato il mese di maggio, la domanda appare ancor più lecita.

Quando finisce di piovere e arriva il caldo in Italia? Le previsioni meteo di Giuliacci

Le previsioni del tempo per il ponte del 2 giugno

Durante la prossima settimana e per il ponte del 2 giugno la Penisola si troverà in una sorta di palude barica, espressione che sta ad indicare come la pressione atmosferica si manterrà piuttosto bassa favorendo dunque un’ instabilità latente. Quest’ultima sarà foriera di piogge e temporali frequenti, soprattutto durante le ore pomeridiane. Alla luce di ciò, verrà ancora a mancare la presenza di una figura anticiclonica in grado di garantire un tempo stabile e soleggiato durante tutto il giorno. Nelle prossime giornate, l’anticiclone occuperà la zona compresa tra le Isole Britanniche e la Penisola Scandinava mentre sul Bacino del Mediterraneo ci sarà un’ampia area di bassa pressione con diversi cicloni responsabili di maltempo e temporali. Tuttavia, è bene sottolineare che – come spesso capita in questo periodo – le precipitazioni non dureranno tutto il giorno ma saranno piuttosto circoscritte a poche ore, dopodiché il Sole tornare a fare capolino.

I temporali

Stando alle prime ipotesi, quello che sembra poter prevalere è che a partire da lunedì 29 maggio e poi per buona parte della settimana ci sarà un tempo dinamico, con la presenza di precipitazioni su molte regioni. Attualmente, per il ponte del 2 giugno l’ipotesi maggiormente accreditata è che le condizioni meteo si mantengano piuttosto movimentate e dinamiche, con una nuova goccia fredda in discesa dal Nord Europa la quale potrebbe dare luogo a fronti temporaleschi anche piuttosto violenti a causa dei contrasti termici tra messe d’aria diverse tra loro.