Quando finisce di piovere e arriva il caldo in Italia? Le previsioni meteo di Giuliacci

Meteo Italia. Sono giorni difficili, uggiosi, soprattutto in alcune zone d’Italia. Solamente settimana scorsa le alluvioni stritolavano la popolazione dell’Emilia Romagna, ancora in difficoltò proprio in queste ore. Da ieri, infatti, molti volontari anche dalla regione Lazio sono partiti con la Protezione Civile per poter dare il loro supporto: sono tantissimi gli sfollati, e c’è bisogno di spalare acqua e fango, perché si possa ritornare alla normalità. Condizioni disastrose, dovute alle abbondanti piogge che non sembra voler smettere. Ma quando tornerà il sole?

Roma, centinaia i volontari in partenza per l’Emilia Romagna per aiutare gli alluvionati

Il meteo in Italia per i prossimi giorni: le parole di Giuliacci

Il verdetto arriva direttamente dal colonnello Mario Giuliacci, meteorologo e direttore operativo di meteogiuliacci.it, il quale nelle ultime ore ha detto: “La situazione meteo sarà in miglioramento ma per l’estate dovremo ancora attendere: non vedremo temperature da mare, sui 30 gradi, almeno fino al 6 giugno e nel frattempo ci saranno ancora piogge e rovesci su tutta l’Italia”. Proprio ai microfoni di Fanpage.it, il colonnello, ha illustrato quale sarà la situazione nel nostro Paese dal punto di vista metereologico nei prossimi giorni e fino a quando continuerà a persistere questo clima da alluvione e pioggia.

Niente estate ancora

Stando alle sue rivelazioni: “Il dato di rilievo è che ancora non si vede il caldo estivo perché l’anticiclone africano mancherà almeno fino alla prima settimana di giugno, a differenza degli scorsi anni quando già alla fine di maggio le temperature arrivavano a superare i 30 gradi e le persone cominciavano ad andare a mare. Ora ci troviamo in presenza di un maggio davvero anomalo: l’estate si farà attendere almeno fino alla prima settimana di giugno”.

Piogge e maltempo fino a giugno

Per il momento, insomma, e per i prossimi giorni, non mancheranno piogge e maltempo persistente: “Fino a mercoledì 31 maggio, ci saranno quasi tutti i giorni rovesci o temporali, perlopiù al pomeriggio e nelle zone interne. Le giornate veramente piovose saranno le seguenti perché arrivano nuove perturbazioni: il 25 maggio pioverà su tutto il Centro Nord, il 26 seguiranno forti temporali su Piemonte e Lombardia, il 27 al Sud e al Nord Ovest. Altre due giornate particolarmente piovose saranno il 29 e il 31 su tutto il Settentrione”, ha concluso l’esperto.