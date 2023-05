Quando arriva l’estate in Italia? Previsioni meteo e che tempo farà il 2 giugno 2023

Manca qualche giorno prima dell’arrivo di un altro lungo ponte, in occasione del 2 giugno, Festa della Repubblica. L’occasione per tanti di trascorrere un lungo weekend fuori. Ma, visti i capricci del meteo nell’ultimo periodo, la prima domanda di tutti coloro che intendono concedersi una pausa dalla routine è: ‘Come sarà il tempo?’ A rispondere a questa domanda ci pensa il meteorologo, colonnello Mario Giuliacci.

Quali sono le previsioni meteo nei prossimi giorni

L’esperto fornisce un quadro chiaro di quello che sarà il meteo nei prossimi giorni e anche nel giorno di festa. Il periodo che si sta attraversando è caratterizzato da temporali sporadici, soprattutto pomeridiani, ma il lungo fine settimana di vacanza, potrebbe non avere buone sorprese per gli italiani che hanno pianificato un viaggetto. Dal 1 al 4 giugno, infatti, è prevista una nuova perturbazione che potrebbe portare pioggia soprattutto nei giorni di sabato e domenica, 3 e 4 giugno.

Ancora pioggia soprattutto a nord

Le maggiori ripercussioni di questa nuova ondata di maltempo saranno avvertite soprattutto su Alpi, Piemonte e Valle D’Aosta, mentre nelle altre regioni d’Italia i rovesci sono previsti prevalentemente nel pomeriggio. Insomma, in particolare tra sabato e domenica sole e pioggia si alterneranno. Ancora tempo instabile per i prossimi giorni, per quanto con temperature estremamente calde. Ma gli italiani stanchi delle piogge si chiedono: quando arriverà l’estate? E sembra proprio che ancora non sia arrivato il momento…

Quando arriverà l’estate quest’anno?

Giuliacci è stato estremamente cauto su questo punto, sottolineando che bisognerà aspettare la metà del mese di giugno, probabilmente per raggiungere temperature estive, al di sopra dei 30 gradi. Una stagione calda che, come successo anche negli anni precedenti, è affidata all’anticiclone africano che se negli ultimi decenni è arrivato sempre nel mese di maggio, quest’anno è in netto ritardo ed è, infatti, previsto a metà giugno. Non resta che armarsi di pazienza e aspettare ancora un po’ prima di scendere in spiaggia e godere di sole e mare…