Allerta meteo a Roma e nel Lazio oggi e domani: previsioni e zone a rischio

Nonostante il sole sia in queste ore tornato a splendere sulla Penisola – regalando un primo scorcio della tanto desiderata stagione estiva, non sono poche peraltro, le persone che quest’oggi hanno deciso di approfittarne per andare al mare – il maltempo è pronto nuovamente a fare capolino. Diramata, infatti, dall’agenzia regionale di protezione Civile della Regione Lazio un’allerta meteo gialla.

La bella stagione sembra fare proprio fatica a prendere stabilmente piede. Ne sono un tangibile esempio gli acquazzoni che spesso e volentieri si verificano nei pomeriggi allagando strade e città e provocando non pochi disagi ai cittadini. Ora, nonostante il bel tempo stia in queste ore interessando numerosi territori della Capitale, la protezione Civile della Regione Lazio ha diramato un avviso, l’ennesimo degli ultimi giorni. Diramata per oggi, domenica 28 maggio, un’allerta gialla per le successive 3-6 ore e dal pomeriggio di domani, 29 maggio 2023, per le successive 3-6 ore. In questo lasso di tempo sono previste “precipitazioni isolate, anche a carattere di rovescio o breve temporale”. Insomma, dovremo tornare a fare i conti con le piogge che stanno frequentemente caratterizzando questa stagione estiva.

Le zone interessate

Se ad essere interessate dalla presenza di precipitazioni quest’oggi sono dei territori precisi quali il Bacino Medio del Tevere, l’Appenino di Rieti, l’Aniene e il Bacino del Liri, domani l’allerta interesserà tutte le aree, ovvero:

A BACINI COSTIERI NORD

B BACINO MEDIO TEVERE

C APPENNINO DI RIETI

D BACINI DI ROMA

E ANIENE

F BACINI COSTIERI SUD

G BACINO DEL LIRI

