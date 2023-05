Allerta meteo a Roma e nel Lazio oggi domenica 21 maggio 2023: zone a rischio e previsioni

Le condizioni meteorologiche non accennano a migliorare e la Protezione civile della Regione Lazio ha diramato un’altra allerta meteo per ‘precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, con quantitativi cumulati generalmente deboli’ anche per la giornata di oggi.

La Protezione civile annuncia un’altra allerta meteo

Il centro funzionale regionale nel tener conto delle ‘caratteristiche spazio-temporali delle precipitazioni previste e della loro intensità, dello stato di saturazione dei suoli e dei livelli dei corsi d’acqua, nonché delle indicazioni rese disponibili dai presidi territoriali e dalla modellistica idrologica ed idraulica, della suddivisione del territorio regionale in Zone di Allerta’ ha emanato allerta dalla tarda mattinata di oggi, domenica 21 maggio e per le successive 9-12 ore.

Il terreno saturo potrebbe provocare conseguenze

Una situazione di emergenza dettata soprattutto dalla saturazione del territorio a causa delle abbondanti precipitazioni dei giorni scorsi, per le quali la Protezione civile invita ‘gli enti preporti ad attivare le fasi operative previste dalla propria pianificazione di protezione civile e adottare tutti gli adempimenti di competenza in relazione ai livelli di allerta’.

La paura di movimenti franosi ed erosioni

A preoccupare è il rischio di ‘erosioni, frane e colate di detriti o fango, il trasporto di materiale, l’innalzamento dei corsi d’acqua, lo scorrimento di acqua in strada’. Il timore che il terreno così saturo di acqua possa dare luogo a cedimenti è alto anche in presenza di piogge contenute. La Regione Lazio, sezione di Protezione Civile, infatti, sottolinea che ‘ anche in assenza di precipitazioni possono verificarsi occasionali fenomeni franosi legate a condizioni idrogeologiche particolarmente fragili, per effetto della saturazione dei suoli’.

Il maltempo dovrebbe terminare a partire dalla giornata di martedì quando i meteorologi hanno annunciato, nonostante la presenza di qualche perturbazione, l’arrivo del bel tempo che via via diventerà predominante. A partire dalla fine del mese dovrebbe, quindi, arrivare la bella stagione.