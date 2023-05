Allerta alluvioni in Italia, Roma è a rischio? Le previsioni meteo di sabato 20 e domenica 21 maggio 2023

In Italia è ancora allerta alluvioni. In arrivo, infatti, come dimostrano gli ultimi aggiornamenti sulle previsioni meteo, ci sarebbe una nuova ondata di forte maltempo sulla nostra Penisola, con annesso rischio di alluvioni e frane soprattutto per il prossimo ed imminente weekend.

Italia divisa, maltempo e caldo africano: allarme per alluvioni e tornado, le previsioni

Allerta alluvioni in Italia: ancora piogge nei prossimi giorni

Come abbiamo, purtroppo, avuto modo di apprendere durante quest’ultima settimana, il territorio nazionale è stata flagellato duramente dalle forti ed impetuose precipitazioni, e la situazione in questi giorni è ancora molto critica, soprattutto in alcune aree specifiche. L’Emilia-Romagna, soprattutto, in queste ore versa ancora in condizioni terribilmente drammatiche. Nonostante tutti gli sforzi, e tutte le operazioni di salvataggio messe in atto, così come i soccorsi, non si è riusciti ad evitare tutte le conseguenze drammatiche delle inondazioni. Al momento, è ancora allarme, e la situazione è catastrofica. Non si conosce neppure precisamente il numero dei morti e dei dispersi durante la catastrofe degli ultimi giorni. E, come se tutto questo non bastasse, la situazione è destinata ancora a precipitare proprio in questo imminente fine settimana. Le previsioni meteo per i prossimi giorni parlano ancora di un’allerta alluvione che si dirige, ora, verso altre zone d’Italia.

Allerta alluvioni per il weekend, le previsioni meteo

Si prospettano abbondanti precipitazioni e piogge, diffuse eterogeneamente su tutto il territorio nazionale, soprattutto in questo fine settimana, precisamente tra venerdì 19 maggio e domenica 21. Quella di oggi, stando al meteo aggiornato, rappresenta solamente una piccola tregua, prima che un nuovo ciclone si avvicini e si abbatta sulla Penisola, continuando a generare forti e violenti acquazzoni. La buona notizie, unica per il momento, è che almeno l’Emilia-Romagna e il Triveneto dovrebbero essere esonerati da questa nuova ondata di maltempo.