Maltempo in Italia, le previsioni della settimana: rischio alluvioni, forte temporale sul Lazio martedì 22 novembre

Dopo le prime settimane di novembre con temperature decisamente sopra la media stagionale, ecco che il maltempo torna a fare capolino nella Penisola. In particolare, stando alle previsioni degli esperti di Meteo.it, a partire dalla prossima settimana una violenta ondata di piogge colpirà la penisola, con un serio rischio alluvionale per alcune regioni italiane, a causa di un fronte freddo in discesa dal nord Europa.

Maltempo, in arrivo temporali: ecco quando

In particolare, a preoccupare gli esperti è la seconda parte della giornata di lunedì 21 novembre quando è prevista la formazione di un pericoloso ciclone con conseguenze dirette proprio per l’Italia. Le fredde ed instabili correnti in discesa dal polo nord, arriveranno nella Francia meridionale, Porta del Rodano, e si avvicineranno poi all’Italia. Quest’ampia area depressionaria richiamando a sé venti miti da Sud i quali attraverseranno tutti il bacino del Mediterraneo si caricheranno di umidità fornendo, conseguentemente, la ‘miccia’ necessaria per innescare imponenti fenomeni temporaleschi.

I rovesci

Alla luce di ciò, sono attese piogge durante la giornata di martedì 22 novembre, rovesci e temporali potranno in particolare interessare il settore di Nordest e le regioni tirreniche, con un alto livello di attenzione per i territori del basso Lazio, della Calabria e della Campania. ‘Potenziale rischio dal punto di vista idro-geologico, con la possibilità di alluvioni e frane: l’insidia maggiore con queste configurazioni è determinata dal fatto che i sistemi temporaleschi di questo tipo potrebbero insistere anche per parecchie ore sulle medesime zone, scaricando al suolo tutta l’acqua che non è scesa nel resto dell’anno’, dicono gli esperti. Instabili anche nei giorni seguenti, il miglioramento delle condizioni meteo è atteso verso la fine della settimana.