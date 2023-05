Previsioni meteo a Roma e nel Lazio lunedì 29 maggio 2023: tornano i temporali, che tempo farà oggi

Previsioni meteo. Il fine settimana non è andato male, soprattutto in considerazione dei giorni che l’hanno preceduto e che hanno fatto sin da subito presagire che le piogge non ci avrebbero mai abbandonato. Eppure sabato e domenica scorsi, a parte qualche breve incursione delle piogge, sono state giornate soleggiate e pre-estive. Inoltre, molti sono stati i romani che si sono riversati sul litorale per godere della loro prima giornata di mare, come vi abbiamo raccontano in un nostro recente articolo. Ma come sarà il tempo oggi, invece?

Previsioni meteo Ponte 2 giugno 2023: che tempo farà in Italia

Previsioni meteo a Roma e allerta gialla sul territorio

A quanto pare, le piogge ritorneranno, in grande stile. Infatti, è prevista una allerta gialla nella regione Lazio per tutta la giornata di oggi, lunedì 29 maggio 2023. Infatti, pare che dopo la tregua, pioggia e temporali ritorneranno su tutte le provincie, compresa la Capitale stessa. Come è stato diffuso anche nella giornata di ieri dal dipartimento della Regione Lazio della Protezione Civile, per la giornata odierna, è prevista una allerta gialla a causa delle criticità idrogeologiche dovute ai temporali. Per quanto riguarda le previsioni, tutta la giornata, a Roma, sarà contrassegnata da un cielo abbastanza serena, con solo qualche nuvola di passaggio, soprattutto nella fase finale della giornata. Tuttavia, non possono escludersi piogge e temporali isolati, come ricorda Il Meteo.it. Nel frattempo, il termometro continua a salire, e le temperature oscilleranno tra i 18 e i 24 gradi centigradi.

Meteo nelle province del Lazio

Le minime più basse della giornata di oggi si registreranno principalmente a Rieti e a Viterbo, ma comunque, in entrambi i casi, il termometro non scenderà al di sotto dei 13 gradi. Per quanto riguarda le massime, queste si attesteranno intorno ai 25 e 26 gradi. Nel reatino, si aspettano temporali di passaggio sopratutto a partire dalle prime ore del pomeriggio. Infine, nel frusinate si alterneranno piogge e schiarite.